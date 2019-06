Maarahvapoodi haldava OÜ De Visu turundusjuht Teet Soasepp (pildil) ütles, et ettevõte on pereäri. Soaseppade vanaisa tegi seemnemajandusega algust juba 1989. aastal. Veidi üle kümne aasta tagasi hakkas ta üle Eesti seemnepoode rajama. Nüüd on ettevõte haaret laiendanud ja end maarahvapoeks ümber ristinud.