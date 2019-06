Kohalikud omavalitsused valisid kolme peale esialgu välja 19 kodu ja ühe külaseltsi maja, mis on oma iluga silma jäänud. Neist kolm lähevad edasi üle-eestilisele konkursile. Need on perekond Haasma kodu Imaveres, Jaanus ja Maire Uusmaa kodu Suurpalu külas ning Mare ja Tiit Tanneri kodu Viraksaare külas.