Kes traktorisse tule tegi?

Nurga talu peremees Rene Tamm enda meelest suur grillimeister ei ole, kuid on siiski seda meelt, et tavalisest kuppelgrillist erineva grilliga on ka küpsetajatel põnevam ja lõbusam. Emotsioon on sootuks teine. Temalgi on koduaias keraamiline poegrill. Töötab, läigib, aga pole nagu see.