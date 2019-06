Sookure lasteaed vabaneb viimaks iganenud küttesüsteemist

Paide linnamajandusosakonna juhataja Heigo Laaneoks ütles, et küttesüsteemi uuendus on tõepoolest suur töö, mis toob omakorda kaasa väiksemaid töid. «Ära tuli see lõpuks teha. Need torud ja radiaatorid pärinesid tõepoolest ajast, mil maja ehitati, ja olid ilmselgelt oma aja ammu ära elanud,» lausus ta.