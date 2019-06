Siim Aer: midagi pole teha, tase on selline

Lõid oma esimese värava FC Kuressaare vastu. Kuivõrd suutsid uskuda, millega olid just hakkama saanud?

Jah, lõin oma esimese värava Kuressaare vastu. Ma ei suutnud uskuda, et see juhtus, rääkimata sellest, et oleksin enne platsile pääsu sellest unistanud.