Paidelased jooksevad mäelt mereni

Jooksuseltskonna liige Karin Kitt ütles, et nad on ettevõtmisest elevil, sest keegi pole end varem nii ekstreemsel moel proovile pannud. «Teeme seda, sest meid kõiki ühendab armastus liikumise vastu ja tahame näidata, et ka tavalised harrastussportlased suudavad erilisi asju korda saata,» lausus ta.