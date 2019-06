Türi vallas Karjakülas asuva Takkasaare talu peremees Arvo Kuutok ütles, et on päevast osa võtnud kõik aastad ja talu õuelt on iga kord läbi käinud üle poole tuhande inimese. «Igal aastal on osalus olnud 500 ja 700 inimese vahel,» täpsustas ta.