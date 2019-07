Esialgu on Voolaid rahvuskoondise peatreener Euroopa meistrivõistluste valiksarja lõpuni, kuid see ei tähenda, et seejärel hakataks otsima uut peatreenerit. «See periood on selleks, et uutel inimestel oleks võimalik end näidata ja veenda kõiki kuni avalikkuseni välja, et nad soovivad ja väärivad selle töö jätkamist,» on Postimehele öelnud Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak.