Tihe konkurents surus tänavu maasikahinnad alla

Tarbjal Jaago talus maasikaid kasvatav Jaak Adorov jääb tänavuse ilmaga igatahes rahule. Võrreldes eelmise aasta põuaga on see väga hea. Vihma on Adorovi meelest tulnud täpselt parajalt, sest hallitanud maasikaid on vähe. «Maikuu külm võttis küll varajaste sortide õied ära, aga pärast seda tuli maasikaid palju,» sõnas ta.