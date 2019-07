Paide tüdrukud Laura Maine (ees), Johanna Kristina Meesak ja Paula-Lota Trumsi tulid välja koristustalgute mõttega, et äsjavalminud Peetri pargi madalseiklusraja ümbrus oleks paremas korras.

Ei juhtu just sageli, et pisikesed tüdrukud tulevad välja heakorratalgutega. Paide linnas aga just nii juhtus.