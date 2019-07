Poaka elanik Janeli Pikas ütles, et vana silla seisukord muutus aasta-aastalt hullemaks. «Puitlaudise vahed olid suured ning nendest läbi paistev vesi tekitas lastes hirmu. Ega isegi julgenud sealt enam hoogsalt üle kõndida, sest oht, et jalg jääb laudade vahele kinni, oli täiesti olemas,» rääkis ta.

Pikas tõdes, et roostes ja ebakindlad tundusid ka silla käsipuud. Koolis käivate väiksemate laste vanemad olid üsna murelikud. «Just lapsed käivad silda mööda palju, sest sealt on bussipeatustesse ja nendest koju kõige otsem tee. Samas on lapsed uudishimulikud ning jäävad sageli sillalt parte või voolavat vett vaatama. Paljugi mis siis katkisel sillal juhtuda võib,» selgitas ta.