Tallinna tänav võib valmida varem kui oodatud

Kuigi mais leiti ka esimesed inimluud, pole nendele siiani lisa tulnud. «Kahjuks või õnneks pole siiani rohkem leide olnud. Arvestades seda, et järgmisena asutakse kaevama juba varem läbi töötatud maajuppi, on uute leidude tõenäosus üsna väike,» arvas Laaneoks.

Arvestades, et lähiajal ootab ees arvamusfestival, on küsimused Tallinna tänava olukorrast olnud õhus juba pikalt. Laaneoks ennustas, et tee võib selleks ajaks olla juba kahesuunaline. «Tähtaegade järgi me küll teist suunda selleks ajaks valmis ei saa, kuid kuna oleme graafikust ees, on kõik võimalik. Eks seda otsustab eeskätt ilmataat. Kõnniteed on loodetavasti selleks ajaks ka juba oma katte saanud ja kasutuskõlblikud.»