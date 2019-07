Kohvikus esineb ansambel Kruuv

Graubneri ütlust mööda tekkis neil mõte selliseks ettevõtmiseks eelmisel aastal, kui Paide kesklinnas avati istumisala, kus inimesed said üritusi korraldada. Ühel sünnipäeval mõtles Graubner sõbrannadega, et oleks tore ka ise midagi teha ja miks ei võiks see olla heategevuslik. «Kuna eelmisel aastal läks väga hästi ja teenisime veidi üle 1200 euro, siis teeme sel aastal jälle,» sõnas ta.