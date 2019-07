Noor tantsujuht nägi suure peo köögipoolt

Merisalu nentis, et noore rahvatantsujuhina, kes on rühmi vaid kaheksa aastat tantsitanud, ei osanud ta kutset liigijuhi assistendiks oodata. «Saatsin S3 (kolmanda kategooria segarühmad – toim) kategooria liigijuhile Karin Soosalule küsimuse «Kolhoositantsu» vööde kohta ning sain koos vastusega omakorda küsimuse, kas ma ei tahaks tulla tema meeskonda assistendiks,» meenutas ta üllatavat seika. «Minu jaatav vastus läks kiirelt teele, sest olin tantsupeol varem osalenud nii tantsija kui ka rühmade juhendajana, kuid peo köögipoolest polnud mul aimugi.»

Nüüd teab Merisalu, et see on üüratult suur töö, mille liigijuht ja tema kolm assistenti peavad ära tegema. «Mina olin väljakuassistent ja pidin rühmad paika saama Kalevi staadioni idatribüünipoolses servas. Jooniseid pidin lugema tagurpidi, sest tantsude põhisuund oli ju läänetribüünile,» selgitas ta.