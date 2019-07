Koolimaja sisustamiseks läheb kuu aja pärast

Paide linnamajanduse osakonna juhataja Heigo Laaneoks ütles, et uue põhikoolihoone sisustushanke võib lugeda kordaläinuks. «Jagasime hanke nelja ossa: standardmööbel, eritellimusmööbel koos seadmetega, aknakatted ja võimla inventar. Ainus, millele esimeses ringis pakkumist ei tulnud, oli eritellimusmööbel, kuid sellele kuulutasime kohe uue hanke välja. Reedel hange lõppes ja ka eritellimusmööblile tuli kolm pakkumist,» selgitas ta.

Laaneoks lisas, et kui eritellimusmööbel koolimajja ka veidi hiljem jõuab, pole sellest midagi hullu, sest selle puudumine ei sega otseselt õppetööd. Eritellimusmööbli ja seadmete hanke suurus on 78 000 eurot ja see hõlmab kodundusklassi köögimööblit, garderoobe ja nagisid, õpetajate puhketoa kohvinurka ja muid ruumikujunduses vajalikke mööblitükke.