Järva-Jaani bänd pääses noortebändi konkursil poolfinaali

Nömmi koosseisus on neli noort: Rasmus Roos, Andres Rõmmelgas, Meriliis Meier ja Priit Piiroja. Nömmi on tegutsenud ligikaudu neli aastat ja noortebändi konkurssi on noored ka varem jälginud, kuid mõte osaleda tekkis alles sel aastal. Üks bändi loojatest Rasmus Roos räägib, et julgust andis see, et neil valmis tänavu hästi lindistatud lugu, mille taustaks tehti ka esimene muusikavideo. Uue looga «Jaa Ja Ja Jaaga» jäid bändiliikmed Roosi ütlust mööda väga rahule ning otsustasid konkursil kätt proovida. «Nüüd tuleb täiega proovi teha, et järgmiseks esinemiseks, mis oktoobri alguses tuleb, valmis olla,» ütleb Roos.