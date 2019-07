Ehkki ohutut päevitamist pole olemas, soovitab naha­arst, et kui inimene siiski otsustab randa päikest püüdma minna, tuleks 20 minutit enne päikese kätte minekut määrida nahale päikesekaitsekreemi.

Dermatoveneroloog Tiina Toomson ütleb, et temal nahaarstina on kurb vaadata, kuidas inimesed suvel end päikese käes «grillida» lasevad. «Päevitamine on suur probleem,» tunnistab doktor Toomson.