Seda artiklit luges ka naabruses elav Karpenderide pere. Nendele polnud see aga üksnes õõvastav juhtum. Karpenderide musta värvi kass Minni oli mõni päev varem kaduma läinud. Polnud kahtlustki, et võigas tegu pandi toime just nende pere lemmikuga.