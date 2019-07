Taludes näeb alpakajoogat ja loorkakke

2015. aastal esimesel avatud talude päeval ootas üle Eesti külalisi sadakond talu, tänavu viiendat toimumiskorda tähistaval ettevõtmisel on arvud teised – oma uksed lööb valla 310 talu ja maaettevõtet ning et kogu huviliste hulka ka võõrustada jaksaks, oodatakse enam kui pooltes taludes külalisi mõlemal nädalavahetuse päeval. Et üle-eestiline ettevõtmine iga aastaga järjest enam tuntust kogub, näitab ka aina suurenev osalevate talude ja külastajate hulk. Eelmisel aastal osales avatud talude päeval 296 talu. Ka avatud talude päeva projektijuht Kertu Kärk maaeluministeeriumist kinnitab ettevõtmise edukust. «Avatud talude päev on kujunenud väga populaarseks. Eelmisel aastal tehti taludesse näiteks 163 000 külastust ja suure huvi tõttu jooksis kokku ka avatud talude päeva veebileht.»