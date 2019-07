Külarahvas avab raamatukogu

Raamatukogu taasloomise idee autor Malle Pau rääkis, et ettevõtmise eesmärk on säilitada traditsioone. «Meie kunagine raamatukogujuhataja Laine Rannu oleks saanud sel aastal saja-aastaseks. Seega mõtlesime, et oleks tore ühendada tema mälestamine raamatukogu taasavamisega.»