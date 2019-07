Noored pannakse rasketes oludes proovile

Kaitseliidu Järva maleva noorteinstruktori Urmas Piigerti ütlust mööda on sellel aastal laagris ligi 50 last, rohkem on poisse. Üllatav on see, et tegelikult on kodutütreid rohkem kui noorkotkaid, kuid Piigerti meelest huvitavad tüdrukuid rohkem koolilaagrid.