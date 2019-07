Järvamaa avalikkus on Türi valla pakutavale kodutoetusele pannud suured ootused. Kuigi ettevõtmine pole kestnud aastatki, siis on jõutud arvata, et tegu on hea näitega sellest, kuidas võidelda maapiirkondades rahvastiku vähenemise vastu. Mõistuse hääl ja teiste omavalitsuste tõrksus eeskuju võtta panevad siiski nendes arvamusavaldustes kahtlema.