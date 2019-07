Põllumehed taastuvad eelmise aasta kaotustest

Mäo põllumajandusühistu juhatuse liige Ivo Soosaar kinnitab, et nende kombainid olid juba varakult põldudel. Tööd alustati kümnendal juulil, kui üles hakati võtma talirapsi. Pärast varajast rapsi võeti kohe ette ka oder. Soosaare ütlust mööda on taliviljadele äärmiselt hea aasta. Seda, kas saak võib tulla rekordiline, ta öelda siiski ei julgenud. Kuni vili salves pole, on kõik lahtine. «Hinna kujundab börs ja seda on veel raske ennustada. Kui vili müüdud on, eks siis ole näha, kui rahul me tuluga oleme,» räägib Soosaar.