Lõopistrik on sale ja väle lind, kes kihutab just kui suurt kasvu piiritaja välgunoole kiirusel läbi õhu, roostekarva püksid jalas ja must mask peas. Kiire lend kuulub isase pistriku jahivõtete hulka. Jahitavateks on linnule nime andnud lõokeste kõrval pääsukesed, kiurud, varblased, hänilased ja teised väikelinnud. Noori, äsja lennuvõimestunud värvulisi on osaval lõopistrikul lihtne püüda.