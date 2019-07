Muuseum sai esimese uue eksponaadi

Ligemale paarkümmend aastat Türil tegutsenud Eesti ringhäälingumuuseumis on palju raadioid, telereid ja muud tehnikat, mis ringhäälinguga kokku käib. Nagu muuseumis ikka, on need vanad asjad. Kriim siin ja mõlk seal. See on ka loomulik, sest need eksponaadid on oma töö juba aastakümneid tagasi ära teinud ja saabunud muuseumisse nii-öelda vanaduspõlve pidama.