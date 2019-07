Samasugune näide on tal tuua Valgma küla all olevast Esna jõe nn Kase sirgest. Peamine põhjus, miks kaitsealune forellijõgi veevaesel ajal taimedest vohab, on tema meelest jätkuvalt pinnase- ja põhjaveega põldudelt vooluvette jõudev toitaineterikas põlluramm.