Hoovimüük saab kahepäevase jätku

Sel suvel Türil esimest korda korraldatud hoovimüügipäev näitas, et ettevõtmine on kevadpealinlaste hulgas oodatud ning pelgalt ühest päevast suve jooksul ei jätkugi, et oma üleliigne kraam soodsalt maha müüa. Nii avatakse koduhoovid ja garaažid veel ka kuu lõpul, sedakorda saab ostu-müügitehinguid teha isegi kahel järjestikusel päeval.