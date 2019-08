Sotsiaalkindlustusameti esinduse avapidu tuleb kuu aja pärast

«Kuna inimesi oli väga palju, siis solgutasime neid kandideerimise jooksul üsna palju: andsime kodutööd, lasime kohapeal teha ja lisaks vestlesime nendega,» lausus Barnabas. «Arvan, et need, kes lõpuni tulid, on väga tublid. Usun, et nendest saavad pikaajalised töötajad, kui nad nüüd kõik selle kadalipu on juba läbi teinud.»