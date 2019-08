Noorte muusikaliteater annab viimaseid etendusi

Neli eelolevat etendust on Tafitšuki ütlust mööda viimane võimalus muusikali näha, sest järgmisel aastal on kavas välja tulla uute lavastustega. Tegevust jätkub kindlasti ka Türil, ent mõte on viia teater kodulinnast välja. «Midagi kinnitada ei saa, aga töö selle kallal käib ja loodame, et kannab vilja. Muidugi juba uuel aastal,» lausus ta.