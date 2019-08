Sookure lasteaia direktor Liia Koppel ütles kolmapäeval, et praegu käib rühmade ettevalmistus, kuid juba järgmisest nädalast on kõik 11 rühma avatud. Seni töötavad nad kuues rühmas.

Koppel märkis, et ühe päeva jagu rühmade avamine nihkus, sest põrandate niiskussisaldus oli nii suur, et uute katete paigaldus tuli edasi lükata. Sel ajal võeti lapsi vastu kahte valverühma. Nüüd on ehitaja töödega ühel pool ja ka esmase koristuse ära teinud, nii et Koppeli meelest väga palju tolmu rühmaruumides üleval ei ole.