Koolid lähevad aina rohkem üle digiõpikutele

Väätsa põhikooli õppejuht Anneli Mand meenutas, et nende kool proovis mõne aasta eest täielikult digiõppele üle minna, ent tol hetkel ei õigustanud see ennast. Mandi selgitusel polnud e-õpikud siis veel nii head, enamasti olid need tavalised PDF-failid. Seega otsustas kool paberõpikutele ja -töövihikutele truuks jääda.

Mand sõnas, et aastatega on digiõpikud täiustunud ja kõiksugu e-õppekeskkondi on juurde tulnud. Praegugi on Väätsa koolis õpetajaid, kes kasutavad digiõpikuid, kuid need on pigem täienduseks paberist õppematerjalidele.