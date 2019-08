Eestit hõlmava statistika järgi on hüvitise kasutus tublisti suurenenud, mis Friedemanni hinnangul tähendab selle olulisust. Hüvitist saab kasutada 324 hambakliinikus, Järva maakonnas on selliseid kliinikuid 11.

Enim on hüvitist kasutanud 60–64aastased ja kõige vähem 19–24aastased. Friedemanni selgitusel tuleneb see asjaolust, et kuni 19aastastele on hambaarsti juures käimine tasuta ja need noored on alles ravi saanud.