Üheksa-aastane Kauri Kullamaa Valastist ütles, et laseb ennast vanematel Roosna-Allikule sõidutada nii sageli kui võimalik. «See rada on ülilahe ja trikke õppida on äge,» sõnas ta.

Kümneaastane Younes Salami Roosna-Allikult lisas, et sellest hetkest, kui trikirattarada mõisapargi servas valmis sai, on lapsed seal kogu aeg sõitmas. «Kõige rohkem on siin olnud 25 kuni 30 last korraga,» lausus ta. «Proovime kordamööda, kuidas Williami (BMXi trikiratta treener William Kass – toim) õpetatud trikid BMXiga välja tulevad. Tõuksidega käime siin palju, nendega saab ka trikitada.»