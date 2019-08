Laureaadi auhinnariiulilt puudub veel elutööpreemia

Kui juba tavaks on kujunenud, et augusti lõpul peetaval seminaril astub õpetajate ette mõni tuntud koolitaja, kes iga päev lastega kokku puutuvatele haridustöötajatele kasulikke motivatsiooninippe jagab, siis oli see nii ka tänavu. Nõuandeid jagas mälutreener Tauri Tallermaa, kelle abiga võis saalitäis lõpuks tõdeda, et õpetamine on tõesti põnev tegevus.