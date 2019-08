Järva valla opositsioon tahab vallavanema maha võtta

Umbusaldajad heidavad Pihelgale ette, et Järva vallavalitsus on tellinud Aravete uue lasteaia ehituse projekti, kuid volikogu pole teemat arutanud. «Uue lasteaia ehitamine on vastuolus ühinemislepinguga, kuid vallavalitsus on seda eiranud,» kirjutavad nad.