Vanalinna tarvis valmib uus kaitsekord

Klandorfi ütlust mööda annab hoonete uuel viisil hindamine võimaluse olla reeglite seadmisel senisest paindlikum ning pöörata põhitähelepanu muinsuskaitsealale olulisimate hoonete säilitamisele ja ennistusele, et püsiks just Paidele omane ning koha identiteeti ja miljööväärtust hoidev linnasüda. «Riiklikud toetusmeetmed on olemas ja Paides on mitu kinnistut saanud pea 10 000 eurost tuge, tuleb vaid härjal sarvist haarata,» lausus ta.