Prügila nõukogu kaalub prokuratuuri avalduse kirjutamist

Järva Teatajale teadaolevalt on etteheited seotud prügila varade müügi ettevalmistusega. Kahtlustatakse, et prügila toonase juhi tegevuses on jäätmehiiu Ragn-Sellsiga kokkumängu hõngu, kui prügila sulgemiskulusid näidati suuremana ja manipuleeriti amortisatsiooniga, mille tõttu paistsid ettevõtte majandustulemused kehvemad kui tegelikult. Muuhulgas sahistatakse, et endine juht on prügila ladestusmahu ressurssi hinnanud tegelikust kuni poole väiksemaks.