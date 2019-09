Järvalase tehtud film õpetab elama rahata

Produtsent Meelis Muhu ütles, et filmi ideega tuli lagedale Minna Hint, kes kohtus peategelase Margiga ja vaimustus tema mõttest luua Eestis kõige jagajate kommuun ning näidata, et elu väljaspool kapitalismi võib samuti olla päris tore. «Mina kõhklesin, kas see kõik õnnestub, ja aimasin, et varem või hiljem põrkab Mark kokku Eesti ühiskonnast ja kultuuriruumist tulenevate takistustega,» lausus ta.

Sellele vaatamata otsustasid Hint ja Muhu, et film tuleb igal juhul sõltumata sellest, kas Margi eksperiment õnnestub või kukub läbi. Mõlemal juhul on see Muhu hinnangul lugu, mida vaatajale näidata. Seda enam, et peategelane Mark on värvikas kuju, kes suutis mitu võimatuna näivat olukorda mängleva kergusega seljatada. Ta liikus sel ajal oskuslikult mõjukates seltskondades, lõi kasulikke tutvusi ja jõudis oluliste kokkulepeteni.