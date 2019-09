Prügila endised juhid lähevad uurimise alla

ASi Väätsa Prügila nõukogu esimees ja Järva vallavanem Rait Pihelgas ütles, et ajendi ettevõtte eelmise juhatuse liikmete tegevuse uurimiseks andis audiitori prügila eelmise majandusaasta aruandele lisatud märkus, et ettevõte ladestusala sulgemise eraldis summas 1 730 458 eurot võib olla üle hinnatud.

Peale selle oli nõukogule teatavaks saanud, et endine juhatus on vaba ladestuala suurust tegelikkusest väiksemana näidanud. Praeguste mahtude juures on see ligi kaheksa aasta ladestatav prügikogus. Nõukogu liikme Andry Krassi täpsustusel on praeguse ladestusala all kaheksa hektarit maad, kuid prügilale kuulub maad veel 13 hektarit, kuhu saab uusi alasid rahulikult laiendada.