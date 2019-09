Facebookis toiduga kauplejal tuleb sellest ametit teavitada

VTA toiduosakonna peaspetsialist Marii-Heleen Juks ütles, et e-kaubandus on olemuselt jaemüük, mis erineb tavalisest jaemüügist selle poolest, et ostja ja müüja ei ole ostu-müügihetkel samas kohas. Facebookis toiduga kauplemine on Juksi selgitusel kogu aeg liigitunud e-kaubanduse alla, kuid kahjuks tuleb seda müüjatele aeg-ajalt meelde tuletada.