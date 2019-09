Suurärimees kinkis Türile tükikese maailmameistrivõistlustest

Maadlusklubi Järvamaa Matimehed treener Mati Sadam meenutas, et tema kunagise Suure-Jaani treeningrühma õpilane, varem Eesti maadlusliidu president ja Viru Keemia Grupi suuromanik Priit Piilmann helistas talle juba MMi eel ja pakkus võistlusmatti. «Türile on valmimas spordihoone ja loomulikult olin sellest huvitatud,» ütles ta. «Kokkulepe pidas: kui MM läbi sai, tuli mulle uus kõne ja kutsuti matile järele.»

Priit Piilmann sõnas, et maadlusmati Järvamaa Matimeeste klubile andmise põhjus ongi asjaolu, et Mati Sadam on tema esimene maadlustreener. «Neljast maadlusmatist kaks olid minu omad ning ma võisin anda need neile, kel oli neid vaja, ja kellele soovisin,» selgitas ta. «Kuivõrd aktiivselt Türil matt kasutust leiab, eks selle peale peab Mati mõtlema.»