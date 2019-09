Teletorni kaitsjad pääsesid napilt verevalamisest

Me ei teinud ju augustiputši päevil midagi erilist. Ainus kord, kus meid sündmuste keskmes vajati, ütles meie ülem, et mehed on väsinud ja me ei saa teletorni juurde minna,» ütleb 1991. aasta pöördelisi hetki meenutades Kabalas elava Allan Anniste (54), hing siiani kripeldamas.