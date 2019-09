Tellijale

Raamat sündis minu lapse esimese eluaasta jooksul, mil koduse emana hakkasin aina rohkem märkama, et mu ümber on nii palju õnne, kui ma vaid otsustan seda sellisena vaadata. Lugesin sel perioodil ka üht raamatut, kus olid õnneuuringute kokkuvõtted, ja see andiski minu raamatule lisainspiratsiooni.