Kaitseliitlased tegid koolimajast koolimaja

Kaitseliidu Järva maleva praegune pealik major Gabriel Rikberg (vasakul) ja endine pealik Arvi Niglas on mõlemad seda meelt, et õppekeskus on asi omal kohal.

Pole just tavapärane, et maapiirkonnas asuvast kord juba kinni pandud koolimajast saab uuesti koolimaja. Järvamaal Türi valla äärealal just nii juhtus. Endises Lõõla koolimajas, praeguses Kaitseliidu Järva maleva Lõõla õppekeskuses on pisut teistmoodi koolitöö käinud juba kümme aastat.