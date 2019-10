Tundide viisi sääreväristamist pani mehed proovile

Tellijale

Tenno Alamaa Märjamaalt ning Andres Viidikas ja tema poeg Andres Viidikas Türilt osalesid punnvõrride karikasarja kõigil viiel osavõistlusel ning esikohast lahutas neid enne viimast Vaimastvere etappi vaid üks punkt. Paraku ei sõltu tehnikaspordis edu vaid sõitjatest: kui tehnika veab alt, siis pole parata midagi. Viimane sõit ebaõnnestuski meestel tehniliste viperuste tõttu ning esikoht lipsas käest. Leppida tuli teise koha karikaga.

Andres Viidikas juunior tõdes, et konkurentidele tuleb siiski au anda. «Nad on head sõitjad ning pole sugugi kindel, kas me ikka oleksime neid õnnestumise korral võitnud,» lausus ta. Ehkki viimast etappi, nagu ka iga eelnevat, läksid mehed sõitma kindlate võidumõtetega.