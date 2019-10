Tellijale

Lisaks õunanäituse uudistamisele said festivalile tulnud õunu ka mekkida. Väljas oli seitse-kaheksa sorti õunu ja need said mõne tunniga otsa. «Vahva on see, et inimesed on näituse olemasolust teadlikud ning tulevad kohale koos koduaia õuntega, mida nad siis näituseõuntega võrdlema asuvad,» tõi Pärna välja. «Eesmärk on saada sortidest sotti.»