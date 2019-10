Tellijale

Webshop Interior OÜ juhataja Taimar Jaaska ütles, et Paides avatud esindus on neil Eestis juba üheksas. «Seni oli Paidele lähim Webshopi kauplus Viljandis, kus muide käis päris palju ostjaid Paidest,» sõnas ta. «Seega oli meil Paidesse hea tunne tulla, sest teadsime, et mööblihuvilist rahvast siin ikka on.»