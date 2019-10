Kambavaim ajab naised külma vette

On sügisene õhtupoolik kerge tuule ja vihmasabinaga. Temperatuur on õues 11 kraadi ja vesi Roosna-Alliku järves 10 kraadi. Viis naist võtavad end paadikuuris trikoo väele ja sulpsavad vette. Ei nad kilju ega ohi. Nad lihtsalt ujuvad, nagu poleks selles midagi ebatavalist. Ega olegi, sest see on nende naiste igapäevarutiin.