Paide kesklinnas mõõdetud tippkiirused ületavad isegi maanteede piirkiirusi

Üks kiirustabloo on üles seatud Pärnu tänavale, kus on ilmselt linna kõige suurem liiklusvoog. Teine tabloo on Soo tänaval, kus asub lasteaed, ja kolmas tabloo näitab autode kiirust Laial tänaval, kus kiiruseületus on aastaid probleem olnud.