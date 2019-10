Paide linnavalitsuse sekretär Reet Kask (pildil) on juba harjunud sellega, et tema tööpäevad on täis sagimist, majja tormavatele inimestele viidete jagamist, värelevaid ekraane ja lakkamatult helisevaid telefone. Siiski teab ta meist kõigist paremini, mis on hääletu vaikus, peegelsile veepind ja lõpmatu rahu.